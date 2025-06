In Iraq sventolano le bandiere dell’Iran | Via gli americani da qui

In un clima di tensione crescente tra Iraq e Iran, le bandiere iraniane sventolano nelle piazze, mentre la presenza americana continua a scuotere la regione. Ma pianificare un attacco è solo il primo passo: come sottolinea il generale Frank McKenzie, bisogna prepararsi anche alle conseguenze di ogni azione. La guerra non si combatte solo sul campo, ma anche nella strategia e nella resilienza. Scopri di più su questo scenario complesso e affascinante, abbonandoti al nostro sito.

Pianificare un attacco è solo parte di una guerra, perchĂ© occorre tenersi pronti anche alle conseguenze di quell’attacco. La deduzione semplice ma efficace è del generale americano Frank McKenzie,. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - In Iraq sventolano le bandiere dell’Iran: “Via gli americani da qui”

In questa notizia si parla di: iraq - sventolano - bandiere - iran

"Israele, o qualsiasi altra potenza straniera, non può e non deve essere l'artefice del cambiamento in Iran. L'Iran sarà libero. Ma sarà libero grazie alle sue figlie e ai suoi figli. Non con la violenza esterna, ma con la forza di una società civile che continua a resi Vai su Facebook

L’Iran minaccia di attaccare. Israele alza il livello di allerta; Iran, capelli al vento e hijab in aria: dalle piazze di tutto il mondo arriva il sostegno alla protesta delle…; Anche in Iraq si torna a sognare con la vittoria della Coppa del Golfo: è la magia del calcio.

Iran, significato e storia della bandiera rossa della vendetta issata sulla moschea di Jamkaran - In risposta ai devastanti attacchi israeliani su Teheran e altre città iraniane, le autorità della Repubblica is ... Segnala tag24.it

Da Hezbollah agli iracheni: la rete alleata di Teheran è indebolita, ma può colpire - Israele ha «azzoppato» i proxy degli ayatollah in tutto il Medio Oriente. msn.com scrive