In gomma o pelle in versione ciabatta o infradito I look della stagione calda non potranno fare a meno di sandali firmati che non passano inosservati

L’estate 2025 porta con sé un’onda di freschezza e stile, dove i sandali sono protagonisti assoluti. Che siano in gomma, pelle, ciabatte o infraditi, questi accessori non potranno mancare nel vostro guardaroba per creare look spensierati e di tendenza. Dal vacanze esotiche alle passeggiate in città, scoprite come abbinarli al meglio con cinque outfit imperdibili per un’estate all’insegna del charme e della comodità.

S tile vacanziero. Non è necessario volare verso una destinazione esotica o crogiolarsi in acque cristalline per arricchire il guardaroba di item dallo spirito spensierato e libero. Capi e accessori simbolo della stagione calda, come i sandali donna estate 2025. Outfit di giugno 2025: 5 abbinamenti da copiare X Oltre ai desideratissimi modelli a infradito, a quelli in corda o dal finish prezioso, nel ricco e variegato panorama dei sandali donna estate 2025 spiccano It Shoes che non conoscono declino. Pop, glamour e impossibile da non notare, le ciabattine logate si sfoggiano, ancora una volta, al mare come in città.

