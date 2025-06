In fumo 3 mila metri quadrati di vegetazione | i Vigili del Fuoco spengono il rogo

Un vasto incendio di 3 mila metri quadrati di vegetazione ha minacciato le campagne di Savignano sul Rubicone, ma l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco di Cesena ha evitato il peggio. Con tre automezzi e grande professionalità, il team ha circoscritto il rogo in poche ore, proteggendo il territorio e la natura circostante. Questa pronta azione dimostra ancora una volta quanto sia fondamentale la prontezza dei soccorsi per salvaguardare l’ambiente e le comunità locali.

I Vigili del fuoco di Cesena sono intervenuti giovedì pomeriggio attorno alle 14 per un incendio di vegetazione in Via Sogliano a Savignano sul Rubicone. Il personale del 115 ha operato con tre automezzi e hanno contenuto l'ncendio in circa 3 mila metri quadri evitandone la propagazione ai campi.