In fuga dalla polizia locale si butta in mare e finisce in ospedale

Un inseguimento mozzafiato ha scosso la Darsena di notte, con un uomo che, nel tentativo di sfuggire alla polizia locale, si è tuffato in mare e ha rischiato la vita. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine e della capitaneria di porto ha evitato conseguenze peggiori, ma l'uomo si è comunque ferito e finito in ospedale. La vicenda solleva importanti questioni sulla sicurezza e le motivazioni dietro questa fuga estrema.

Emergenza in mare questa notte in Darsena, dove un uomo in fuga dalla polizia locale si è tuffato in mare all'altezza del Galata - Museo del mare. È successo verso l'1,30. Sul posto la locale, i vigili del fuoco e la capitaneria di porto con la motovedetta. L'uomo, secondo le prime. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - In fuga dalla polizia locale, si butta in mare e finisce in ospedale

In questa notizia si parla di: mare - locale - fuga - polizia

