In Emilia-Romagna stop ai divieti sugli smartphone sì a domeniche detox digitali

L’Emilia-Romagna annuncia un nuovo capitolo nella gestione dell’uso degli smartphone: niente più divieti imposti, ma un percorso educativo volto a sensibilizzare e responsabilizzare giovani e adulti. Una strategia innovativa che mira a contrastare l’abuso digitale attraverso iniziative culturali, giornate di disconnessione e percorsi formativi. Lo ha annunciato il governo locale, puntando a creare una generazione più consapevole e equilibrata nel mondo digitale.

Niente divieti imposti sugli smartphone, ma un nuovo approccio educativo per contrastare l’abuso del digitale tra bambini e adolescenti. L’Emilia-Romagna cambia rotta e punta su iniziative culturali, giornate di disconnessione e percorsi formativi per adulti e ragazzi. Lo ha annunciato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - In Emilia-Romagna stop ai divieti sugli smartphone, sì a "domeniche detox digitali"

In questa notizia si parla di: emilia - romagna - divieti - sugli

A caccia dell’affitto più basso in Emilia-Romagna: quali sono i quartieri più cercati - In Emilia-Romagna, trovare l'affitto più basso è un'arte. Scopri i quartieri più ricercati e le città della provincia che offrono opportunità abitative a prezzi accessibili.

Ancora due vittime sul lavoro, in Lombardia e Puglia. Gravi incidenti anche in Lombardia, Emilia Romagna e Lazio Vai su Facebook

Smartphone e giovani, in Emilia Romagna nessun divieto. Ipotesi domeniche 'detox'; In Emilia-Romagna stop ai divieti sugli smartphone, sì a domeniche detox digitali; Blocco Euro 5 diesel: l’Emilia-Romagna è la sola a non chiedere la revoca nella pianura Padana.

In Emilia-Romagna stop ai divieti sugli smartphone, sì a "domeniche detox digitali" - L’assessora Isabella Conti annuncia una strategia educativa contro l’abuso di dispositivi digitali: giornate di disconnessione, formazione per 3. Come scrive bolognatoday.it

L’Emilia-Romagna cambia idea, niente divieto di smartphone ai ragazzi: “Meglio una domenica detox al mese” - Romagna abbandona l’ipotesi del ‘divieto’ nei confronti degli smartphone. Si legge su corriereromagna.it