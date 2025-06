In Emilia-Romagna 2.400 persone rinchiuse in camera di sicurezza nel 2024 il 17% a livello nazionale

In Emilia-Romagna, nel 2024, oltre 2.400 persone sono state rinchiuse nelle camere di sicurezza, posizionando la regione tra le prime cinque a livello nazionale per utilizzo di queste strutture temporanee. Questo dato evidenzia una realtà complessa e spesso dibattuta, che solleva importanti questioni sulla tutela dei diritti e sulle politiche di sicurezza. È fondamentale approfondire le cause e trovare soluzioni efficaci per garantire un equilibrio tra sicurezza e dignità umana.

