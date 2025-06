In discoteca a strappare collanine d' oro dal collo | 18enne finisce nei guai

Notte movimentata a Genova: un giovane di 18 anni finisce nei guai dopo aver messo a segno un doppio furto con strappo fuori da una discoteca di corso Italia. Poco prima delle 4 del mattino, la Polizia di Stato è intervenuta e ha arrestato il ragazzo, che aveva sottratto due collanine d’oro del valore complessivo di circa 1.500 euro. La vicenda mette in luce come i comportamenti irresponsabili possano avere conseguenze serie e immediate.

