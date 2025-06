In Consiglio la bagarre della rivalsa La sindaca pronta a rispondere Pd | Biffoni e i civici per il ’dopo’

L’assemblea cittadina si prepara a un giovedì di fuoco, tra tensioni politiche e attese. La bagarre della rivalsa infiamma il consiglio comunale, con il centrodestra pronto a scendere in campo e il Pd sotto i riflettori, dove l’assenza potrebbe nascondere un messaggio strategico. In un clima di sospetti e scrutinio, ogni parola e ogni silenzio diventano parte di una partita politica ancora tutta da scrivere.

Doveva essere il giovedì giudiziario invece sarà il giovedì delle forche politiche. L’interrogatorio con il gip è stato rinviato a lunedì 23, ma oggi è giorno di consiglio comunale. E le avvistaglie parlano di bagarre. Polemica annunciata dal centrodestra. Ma non c’è da guardare solo agli scranni dei dodici consiglieri. Bisogna puntare i riflettori anche su quelli del Pd dove l’assenza potrebbe essere un segnale politico. L’assemblea cittadina è in seconda convocazione proprio perché sono annunciate defezioni. Chi mancherà tra i dem? Qualcuno del gruppo più legato all’ex sindaco Biffoni e ai riformisti (quindi Mangani, Alberti, Coppini, Tassi)? Il presidente del consiglio comunale, Lorenzo Tinagli, anche ieri ha cercato di gestire la seduta zigzagando tra polemiche annunciate, colpi bassi potenziali, rivalse plasticamente in campo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In Consiglio la bagarre della rivalsa. La sindaca pronta a rispondere. Pd: Biffoni e i civici per il ’dopo’

