In classe con la t-shirt anti ansia Alessia e il coraggio della poesia

In classe con la maglietta "Rilàssati", Alessia De Marco trasmette un messaggio di calma e coraggio, sfidando l'ansia con un gesto semplice ma potente. La sua scelta, anche se dettata più dal desiderio di comfort che dalla paura, diventa simbolo di resilienza e positività in un momento cruciale come quello degli esami. Un esempio che ispira a affrontare le sfide con serenità e determinazione, dimostrando che il vero coraggio nasce anche da un sorriso.

Sulla t-shirt bianca campeggia la scritta "Rilàssati". Alessia De Marco, maturanda del Linguistico del Polo Liceale Città di Sondrio l’ha scelta apposta, anche se in realtà confessa di non essere stata particolarmente agitata neppure alla vigilia della prima prova, quella di italiano, quella che nei ricordi dei suoi nonni rappresentava il cerchio di fuoco oltrepassato il quale dopo giorni e notti insonni di studio si diventava grandi davvero. Niente di tutto questo per i 1.400 e spiccioli studenti delle 74 classi quinte di Valtellina e Valchiavenna, per cui l’esame di Stato pare essere una formalità di passaggio, un compito in classe giusto un po’ più articolato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In classe con la t-shirt anti ansia. Alessia e il coraggio della poesia

