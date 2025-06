In Cina due avatar digitali hanno tenuto una diretta di 6 ore e ricavato 6,6 milioni di euro

Immaginate due avatar digitali che, senza mai stancarsi, hanno condotto una diretta di 6 ore in Cina, generando ben 66 milioni di euro. Questi avatar, ispirati a celebri livestreamer, hanno rivoluzionato il concetto di live shopping, portando a casa risultati sorprendenti. È la dimostrazione di come la tecnologia e l’innovazione stiano ridefinendo il futuro del commercio online. Interessato a scoprire come questa tendenza sta cambiando il mercato? Continua a leggere.

Gli avatar sono quelli di due noti livestreamer che hanno trasmesso una diretta ovviamente senza stancarsi. Risultato: venduti circa 6,6 milioni di euro di merce attraverso il live shopping di Baidu.

