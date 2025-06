In Cilento si mangia la maracucciata la polenta del sud quasi introvabile

In Cilento, tra mare e montagna, si gusta un tesoro culinario quasi introvabile: la maracucciata. Questo piatto contadino, simbolo di tradizione del Sud, si prepara con un ingrediente rarissimo che racconta storie antiche di sapore e genuinità. Se stai in vacanza a Marina di Camerota, non perdere l’occasione di assaporare questa delizia autentica, un vero patrimonio gastronomico da scoprire e condividere.

Storia della maracucciata, antica polenta di legumi che si fa solo in un borgo del Cilento.

