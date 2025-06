In casa una serra per la coltivazione indoor e 3 chili di marijuana | arrestato

Una serra domestica al chiuso e 3 chili di marijuana: il sogno di molti, ma solo per alcuni una realtà illegale. La polizia di Spinea ha smantellato questa coltivazione clandestina, arrestando l'uomo responsabile. Un intervento che mette in luce i rischi e le conseguenze delle attività di questo genere.

Aveva creato una serra per la produzione "indoor" di marijuana tra le quattro mura di casa: gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato l'uomo la scorsa settimana, nell'abitazione di Spinea dove aveva avviato la sua coltivazione casalinga.

