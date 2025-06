In casa 58 video di stupri girati di nascosto poche vittime sanno | la storia dello stupratore Zhenhao Zou

Una scoperta agghiacciante scuote la comunità: in casa di Zhenhao Zou sono stati trovati 58 video di stupri girati di nascosto, coinvolgendo almeno 10 vittime e potenzialmente molte altre. La sua condanna a 24 anni di carcere segna un passo importante nella lotta contro la violenza di genere, ma il mistero sulle vittime ancora sconosciute lascia spazio a inquietanti interrogativi. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa terribile vicenda.

Zhenhao Zou è stato condannato oggi a 24 anni di carcere per aver violentato 10 donne tra Inghilterra e Cina. Solo tre delle 10 vittime di Zou sono state però identificate e gli inquirenti ritengono che all'appello mancano altre 50 vittime dopo aver rinvenuto in casa sua ben 58 video di stupri girati di nascosto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

