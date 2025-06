In calo a maggio vendite di prodotti petroliferi ma benzina sale

Maggio si rivela un mese di contrasti nel settore petrolifero: mentre le vendite complessive diminuiscono dell’1%, la benzina registra un sorprendente aumento del 4,3%, raggiungendo i livelli più alti dal 2011. Questo trend positivo testimonia una ripresa della mobilità e delle abitudini di guida, nonostante il contesto di calo generale. Maggio è stato peraltro un mese che ha evidenziato come alcune sfide possano convivere con successi inaspettati, aprendo nuovi scenari di mercato e strategia.

A maggio le vendite al mercato di prodotti petroliferi hanno fatto registrare una flessione dell'1% rispetto allo stesso mese del 2024, sia per un giorno lavorativo in meno che per il calo di alcuni prodotti per la mobilità, tra cui gasolio, gpl autotrazione e bunker. Lo rende noto l'Unem specificando che a non fermarsi è invece la benzina (+4,3%) che tocca i massimi dal 2011, superando del 25% i consumi pre-Covid. Maggio è stato peraltro un altro mese record per il jet fuel (+ 5%) con volumi superiori del 7,7% rispetto al periodo pre-Covid. In calo il gasolio motori, diminuito del 2,3% con una variazione più accentuata per il canale extra-rete (-4,9%), dove si riforniscono principalmente i mezzi pesanti, e una sostanziale tenuta della rete considerato il giorno lavorativo in meno (-0,3%).

