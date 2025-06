In bici e in cammino sul Monviso | torna l' iniziativa dedicata agli amanti della due ruote

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile tra panorami mozzafiato e sfide entusiasmanti: torna l’iniziativa dedicata agli amanti della bici e delle escursioni sul Monviso, il Re di Pietra. Che tu sia un cicloturista appassionato o un escursionista in cerca di nuove avventure, questa occasione ti invita a scoprire le sue iconiche salite e sentieri unici, creando ricordi che dureranno per sempre. Non perdere questa straordinaria opportunità di esplorare la natura in modo emozionante e coinvolgente.

Il Re di Pietra e i cicloturisti lungo le sue iconiche salite. Novità anche per gli appassionati di escursioni.

