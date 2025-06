In Autodromo porte aperte gratis nel weekend per l' Aci Racing

Preparati a vivere un weekend di adrenalina e divertimento all'autodromo! Porte aperte gratuitamente per l'ACI Racing, con 12 emozionanti gare, accesso libero alle tribune e ai paddock. Non perderti la Fanzone con area kids, food truck, relax, DJ set e un imperdibile Meet & Greet con i piloti. Un evento da non perdere, tutto da godere sotto il segno della passione e dello sport. Ti aspettiamo sabato 21 e domenica 22 giugno!

