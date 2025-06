In anteprima il video Fiori nell' Arco di Agnese Contini

Scopri in anteprima il video "Fiori nell'Arco" di Agnese Contini, la talentuosa chitarrista e compositrice che continua a sorprendere nel 2025. Dopo il successo di "Bright", questa nuova produzione esplora tensioni armoniche e ritmi coinvolgenti, trasformando la musica in un'arma benefica contro negatività e violenza. Un viaggio emozionante che invita a riflettere e a trovare speranza attraverso le note. Restate sintonizzati per non perdere questa straordinaria esperienza musicale.

Milano, 19 giu. (askanews) - In anteprima il video Fiori nell'Arco di Agnese Contini, la chitarrista, compositrice e musicista, √® tornata con nuova musica nel 2025: dopo Bright, uscito a maggio. In questo brano che attraversa vari livelli di tensione armonica alternati a passaggi pi√Ļ ritmici, l'artista immagina che la musica diventi una vera e propria "arma benefica" contro ogni negativit√†, forma di discriminazione e violenza presente al mondo. Il titolo, che riprende spunto dallo slogan "mettete dei fiori nei vostri cannoni", fa assumere alla musica un valore comunicativo molto forte, diventando messaggio universale di speranza e di resistenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - In anteprima il video "Fiori nell'Arco" di Agnese Contini

In questa notizia si parla di: fiori - anteprima - arco - agnese

In anteprima il video Fiori nell'Arco di Agnese Contini.

In anteprima il video "Fiori nell'Arco" di Agnese Contini - In anteprima il video Fiori nell'Arco di Agnese Contini, la chitarrista, compositrice e musicista, è tornata con nuova musica nel 2025: dopo Bright, uscito a maggio. Riporta libero.it