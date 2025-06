Imprese e viabilità Cna | Serve chiarezza

Il tessuto imprenditoriale di Bagno a Ripoli si conferma solido e diversificato, con 1730 aziende che rappresentano il cuore pulsante dell’economia locale. Queste imprese, principalmente attive nel commercio, nelle costruzioni e nel settore manifatturiero, testimoniano la vitalità e la resilienza del territorio. Tuttavia, per mantenere questa crescita, è fondamentale garantire chiarezza e supporto alla viabilità e alle infrastrutture. Solo così si potrà continuare a prosperare.

Regge il mondo dell'imprenditoria nel territorio comunale di Bagno a Ripoli. Da elaborazione di Cna su dati di Confcommercio, al momento sono attive 1730 imprese, ossia il 2% di quelle dell'area metropolitana fiorentina, per lo più impiegate nel commercio (416 aziende, ossia il 24% del totale) seguite dalle costruzioni (223). Ben 188 lavorano in ambito manifatturiero, 176 nei servizi, 170 in agricoltura, silvicoltura e pesca, 133 nei trasporti e magazzinaggio e 79 negli alloggi e ristorazione (ossia il 5%). Entrando nel dettaglio delle imprese artigiane, sono 581 quelle attive a Bagno a Ripoli (2,2% dell'area metropolitana) di cui 280 nei servizi e riparazioni (48% del totale artigiano), 194 nell'edilizia (34%), 99 nel manifatturiero e 8 in altri settori.