Imprese Coca-Cola Hbc Italia | 160 milioni investiti in innovazione sostenibile nel 2024-2025

Coca-Cola HBC Italia si conferma leader nell’innovazione sostenibile, investendo oltre 160 milioni di euro nel biennio 2024-2025. Un impegno concreto che rafforza il suo ruolo di pioniere nel promuovere un modello di business rispettoso dell’ambiente, delle persone e delle comunità. Questa strategia non solo testimonia la responsabilità aziendale, ma apre la strada a un futuro più verde e innovativo. Scopriamo insieme come queste iniziative plasmeranno il nostro domani.

