Imprese bioplastiche compostabili | tutti i numeri della filiera

Nel 2024, il panorama italiano delle bioplastiche compostabili mostra una crescita significativa e una rete sempre più articolata. Secondo uno studio di Plastic Consult, ben 278 aziende operano in questo settore dinamico, suddivise tra chimica di base, intermedi, produttori e distributori. Questa filiera essenziale sta guidando la transizione verso un’economia più sostenibile, con numeri che testimoniano un impegno concreto nel ridurre l’impatto ambientale. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa rivoluzione verde.

(Adnkronos) – Nel 2024 in Italia, in base ai risultati dello studio effettuato da Plastic Consult, società indipendente che svolge studi e analisi di mercato nel settore delle materie plastiche, l’industria delle plastiche biodegradabili e compostabili è rappresentata da 278 aziende – suddivise in produttori di chimica di base e intermedi (7), produttori e distributori . 🔗 Leggi su Ildifforme.it