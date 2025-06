Imprese Bianconi Assobioplastiche | Settore eccellenza del Made in Italy

L'eccellenza del Made in Italy si conferma nel settore delle bioplastiche biodegradabili e compostabili, un comparto che unisce innovazione e sostenibilità. Luca Bianconi, presidente di Assobioplastiche, evidenzia come le imprese investano con impegno per rispondere alle nuove normative sugli imballaggi, rafforzando la posizione dell'Italia come protagonista globale. Questa dedizione all’innovazione testimonia un patrimonio di eccellenza che continuerà a guidare il futuro della sostenibilità industriale.

(Adnkronos) – "La nostra industria sta continuando ad investire in modo serio e coerente nelle migliori applicazioni innovative che potranno trovare la corretta soluzione alle esigenze che vengono dal Regolamento imballaggi. Il settore delle bioplastiche biodegradabili e compostabili è un eccellenza del Made in Italy". Così Luca Bianconi, presidente di Assobioplastiche, in occasione del II . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

In questa notizia si parla di: imprese - bianconi - assobioplastiche - settore

Imprese, Bianconi (Assobioplastiche): “Settore eccellenza del Made in Italy”; Rapporto Assobioplastiche: in calo il fatturato dei produttori di bioplastiche; Sostenibilità, bioplastiche compostabili, eccellenza a rischio.

Imprese, Bianconi (Assobioplastiche): "Settore eccellenza del Made in Italy" - Il settore delle bioplastiche biodegradabili e compostabili è un eccellenza del Made in Italy". notizie.tiscali.it scrive

Bianconi (Assobioplastiche): “Calo consumi, illegalità, concorrenza sleale frenano settore” - (Adnkronos) – “Dopo un decennio di crescita costante, la contrazione nel largo consumo, l’illegalità e la concorrenza sleale hanno frenato per la prima volta l’industria delle bioplastiche in Italia”. Lo riporta cremonaoggi.it