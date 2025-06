Impianto rifiuti | Territorio già degradato

In un territorio già gravato da numerosi impianti e progetti impattanti, la discussione sull’impianto di trattamento rifiuti di Systema Ambiente si fa più urgente che mai. La riunione in Commissione regionale ambiente, convocata dal presidente Cantoni e con la partecipazione di sindaco, consiglieri e rappresentanti di Città metropolitana, ha acceso i riflettori sulle criticità locali e sull’esigenza di trovare soluzioni condivise. Ora, il territorio chiede risposte chiare e un confronto reale per tutelare il proprio futuro.

Il territorio già intasato di impianti e progetti d’impatto e il Comune "che ha già dato", sul progetto di impianto di trattamento rifiuti di Systema Ambiente, faccia a faccia in Commissione regionale ambiente. Alla riunione, convocata dal presidente Alessandro Cantoni, hanno partecipato commissari, consiglieri, esponenti di Città metropolitana e il sindaco Andrea Fumagalli (nella foto). A portare criticità e perplessità del territorio e del Comune: "Si insiste su un territorio già degradato sul fronte estetico e ambientale e dove già vi sono sistemi già esistenti di recupero e stoccaggio rifiuti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Impianto rifiuti: "Territorio già degradato"

