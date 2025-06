impianto eni per rifornire i bus a idrogeno ok dal consiglio comunale

Il futuro sostenibile si fa concreto: il Consiglio comunale ha approvato l’installazione di impianti di produzione e distribuzione di idrogeno verde, un passo fondamentale verso una mobilità più ecologica. Grazie a questa decisione, le società Green Hydrogen Venezia ed Enilive potranno contribuire a ridurre le emissioni e promuovere un sistema di trasporto più pulito. La strada è tracciata: un grande progresso per la città e l’ambiente.

