Immobiliare | a Roma mercato in ripresa nel 2025 previste 36 mila compravendite

Il mercato immobiliare di Roma sta vivendo un entusiasmante periodo di ripresa, con previsioni che puntano a superare i 36 mila acquisti nel 2025. Dopo un 2024 in crescita, l’ottimismo si fa strada tra agenti e investitori, pronti a sfruttare le nuove opportunità di un settore in forte risalita. La capitale si conferma ancora una volta come punto di riferimento per chi cerca stabilità e rendimento. Se vuoi conoscere i dettagli di questa tendenza, continua a leggere.

Il mercato immobiliare di Roma è in ripresa. Dopo un 2024 chiuso in positivo, con oltre 35 mila compravendite e una crescita del 2 per cento, le stime per il 2025 indicano un ulteriore aumento, con l’obiettivo di raggiungere quota 36 mila entro la fine dell’anno. È la fotografia scattata dall’indagine della Federazione italiana mediatori agenti d’affari (Fimaa) -Confcommercio e presentata nel corso del convegno annuale della Fimaa, nella sede della Camera di commercio di Roma, al Tempio di Vibia Sabina e Adriano. “Il mercato immobiliare romano continua il suo trend positivo, iniziato già nel 2024”, ha detto il presidente della Fimaa Roma, Maurizio Pezzetta. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Immobiliare: a Roma mercato in ripresa, nel 2025 previste 36 mila compravendite

