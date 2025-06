Immigrazione la Consulta | L' ingresso illegale è sempre reato

La Corte costituzionale italiana ha confermato che l'ingresso e il soggiorno illegale nel paese rimangono reati perseguibili, sostenendo la legittimità di questa normativa. La sentenza numero 81 chiarisce che l'omessa depenalizzazione di tali reati non viola la Costituzione, rafforzando la posizione del governo in materia di immigrazione clandestina. Ma cosa significa davvero questa decisione per il futuro della gestione dei flussi migratori?

Su ingresso e soggiorno illegale la Consulta dà ragione al governo. Non è infatti costituzionalmente illegittima l' omessa depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale sul territorio italiano. A dirlo, per l'appunto, è la Corte costituzionale attraverso la sentenza numero 81. Ecco allora che viene dichiarata non fondata la questione sollevata dal Tribunale di Firenze, in riferimento all’articolo 76 della Costituzione, dell’articolo 3 del decreto legislativo numero 8 del 2016. In particolare nella parte in cui non prevede la depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Immigrazione, la Consulta: "L'ingresso illegale è sempre reato"

