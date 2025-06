Immagini dal Sannio | il culto di San Giovanni nel borgo di Santa Croce del Sannio

Benvenuti a Santa Croce del Sannio, un incantevole borgo dell’alta Valle del Tammaro, ricco di tradizioni secolari e atmosfere autentiche. Qui, il culto di San Giovanni si trasforma in un’occasione speciale di fede e comunità, rivivendo tra riti antichi e immagini suggestive. Scopriamo insieme le testimonianze di questo patrimonio vivo, che rende unico il cuore pulsante di questa terra di transumanza, pastorizia e agricoltura. Continua a leggere e lasciati catturare dalla magia di Santa Croce.

Oggi facciamo una passeggiata a Santa Croce del Sannio, borgo di poche centinaia di anime che sorge nell’alta Valle del Tammaro sull’Appennino campano. Terra di transumanza, attraversata dall’antico tratturo Pescasseroli–Candela, e terra di pastorizia e di agricoltura, è un paesino ben radicato . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Immagini dal Sannio: il culto di San Giovanni nel borgo di Santa Croce del Sannio

In questa notizia si parla di: sannio - borgo - santa - croce

Immagini dal Sannio: Ferrazzano, il borgo sentinella del Molise - Scopri Ferrazzano, un affascinante borgo del Molise che si erge a 870 metri sul livello del mare, a pochi passi da Campobasso.

“Luce nel bosco” - Aperitivo tra le lucciole Hai mai camminato nel bosco al calar del sole, mentre le lucciole danzano nell’aria? Ti aspettiamo sabato 7 giugno a Borgo Cerquelle per una serata magica tra natura, gusto e luce: Un sentiero nel bosco illumi Vai su Facebook

“La Pace, una storia d’arme e d’amor” emozioni a Santa Croce del Sannio; Santa Croce del Sannio, Fiat Doblò contro rimorchio agricolo: muore 67enne; Immagini dal Sannio: il culto di San Giovanni a Santa Croce del Sannio.

Immagini dal Sannio: Santa Croce del Sannio, il borgo fortorino sulla via della transumanza - Santa Croce del Sannio è un borgo sannita noto già nota in epoca romana in quanto punto di sosta lungo l’antica via Minucia, percorso parallelo alla storica via Appia, alla via Latina Casilina e alla ... Riporta fremondoweb.com

Meteo Santa Croce Del Sannio Oggi - Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 27°C ... Scrive ilmeteo.it