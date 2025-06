Imec e Piano Mattei possono convergere Craxi spiega perché

Imec e il Piano Mattei si intrecciano in un'ottica di rilancio strategico per l’Italia, con l’obiettivo di trasformare il nostro Paese nel cuore pulsante del Mediterraneo e dell’Europa. Stefania Craxi sottolinea come queste iniziative possano convergere, sfruttando le nostre infrastrutture per diventare un vero e proprio hub logistico globale. Questa sinergia rappresenta una grande opportunità: un ponte tra continenti e mercati emergenti, rafforzando la nostra presenza internazionale.

“Abbiamo l’occasione di valorizzare l’intero sistema Paese, diventando il principale hub europeo del corridoio: grazie alle infrastrutture logistiche avanzate di cui disponiamo, possiamo diventare il ‘porto per l’Europa’, lo snodo principale dove far transitare le merci provenienti dall’India e dal Golfo e, contestualmente, immettere i nostri prodotti in quei mercati emergenti”. Così a Formiche.net Stefania Craxi, presidente della commissione esteridifesa del Senato, all’indomani del seminario su Imec promosso a Roma da Forza Italia. Perché il corridoio Imec non è solo un’infrastruttura? In un contesto globale segnato da profondi mutamenti geopolitici ed economici, le relazioni indo-mediterranee assumono oggi un rilievo decisivo. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Imec e Piano Mattei possono convergere. Craxi spiega perché

In questa notizia si parla di: imec - craxi - piano - mattei

Imec e Piano Mattei possono convergere. Craxi spiega perché - “Abbiamo l’occasione di valorizzare l’intero sistema Paese, diventando il principale hub europeo del corridoio: grazie alle infrastrutture logistiche avanzate di cui disponiamo, possiamo diventare il ... Segnala formiche.net

Piano Mattei, Talò: "Conta il metodo, approccio sia paritario" - "Gli italiani hanno l’abitudine di avere molta ambizione, ma spesso mancano le risorse. msn.com scrive