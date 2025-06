Imbrattamento sede Mef Ultima Generazione | da giudice ricorso alla Consulta

Lunedì si è svolta l'importante udienza del processo riguardante l’imbrattamento della sede regionale del MEF a Firenze, avvenuto nel gennaio 2023. I imputati sono chiamati a rispondere di reati che coinvolgono vandalismo e manifestazione non autorizzata, con il giudice che ha anche considerato il ricorso alla Consulta. La vicenda apre un capitolo cruciale sulla libertà di espressione e sulla tutela dei beni pubblici in Italia, lasciando aperte molte domande sulla giustizia e i diritti dei cittadini.

