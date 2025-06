Imbersago la banda dei bar ha colpito ancora | sei furti in poche settimane

Imbersago e Brivio sono nel mirino della cosiddetta "banda dei bar", che in poche settimane ha messo a segno ben sei furti. Questa serie di attacchi, culminati con il colpo allo storico oratorio, sta seminando preoccupazione tra i cittadini e le autorità locali. La domanda ora è: quanto durerà questa escalation? La comunità si mobilita per scoprire chi si nasconde dietro questi episodi e difendere la propria sicurezza.

Imbersago (Lecco), 19 giugno 2025 ‚Äď La banda dei bar ha colpito ancora. I ladri che stanno imperversano nei bar di Imbersago e Brivio sono entrati in azione di nuovo: due volte, ma sempre nello stesso bar, quello dell' oratorio. Nella notte tra luned√¨ e marted√¨ hanno rubato il fondo cassa, poche decine di euro. La notte successiva, l'altra notte, tra marted√¨ e mercoled√¨ sono tornati a finire il lavoro, portandosi via pure un televisione. Hanno tentato un colpo pure al bar vicino al santuario della Madonna del bosco, ma sono stati costretti alla fuga dall'entrata in funzione della sirene del sistema di allarme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - Imbersago, la banda dei bar ha colpito ancora: sei furti in poche settimane

