In un’epoca in cui le sfide ambientali mettono alla prova la nostra capacità di intervento, l’Italia si trova davanti a un nemico inatteso: la formica di fuoco, proveniente dal Brasile e già sbarcata in Sicilia. La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di giovedì 19 giugno ci invita a riflettere sul ruolo di tutti nel contrastare questa minaccia e agire subito per proteggere il nostro territorio.

