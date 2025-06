Illuminazione pubblica sostenibile | meeting a Brindisi con otto partner internazionali

A Brindisi, presso il prestigioso Palazzo Guerrieri, si è tenuto un importante meeting del progetto europeo ProLightmed, dedicato all'illuminazione pubblica sostenibile. Otto partner internazionali hanno condiviso idee e innovazioni per promuovere soluzioni più verdi e efficienti nell’illuminazione urbana del Mediterraneo. Un passo significativo verso città più luminose e rispettose dell’ambiente, che apre nuove prospettive per un futuro energeticamente responsabile.

BRINDISI - Si è svolto a Brindisi, presso la sede del DiTne – Distretto tecnologico nazionale sull'energia a Palazzo Guerrieri, il meeting del progetto europeo ProLightmed – Progressive solutions in greener optimization of public lighting in Euro-Med area, finanziato dal programma Interreg.

