Illavoro sporco va bene anche ai paesi arabi

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz, con una buona dose di cinismo, ha detto che Israele sta facendo il lavoro sporco per tutti. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il«lavoro sporco» va bene anche ai paesi arabi

Attacco in Iran: Israele per vincere è pronto a finire il lavoro sporco - Le tensioni tra Iran e Israele sono esplose in un nuovo capitolo drammatico, con segnali di un possibile attacco decisivo da parte di Gerusalemme.

Poliziotto buono e poliziotto cattivo. Preparata bene si è alla fine rivelata una trappola micidiale. E siamo solo all’inizio. Tutti i Paesi mediorientali e lo stesso Sultano in realtà hanno interesse a un nuovo ordine mediorientale. Qualcuno fa il lavoro sporco. Altri n Vai su X

“Israele fa il lavoro sporco per tutti noi in Iran”. L'ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz. In attesa di capire a chi si riferiva con quel “noi”, segnalo che, nonostante i media (salvo eccezioni) abbiano deciso di oscurare il genocidio a Gaza, coloro ai quali ev Vai su Facebook

Il«lavoro sporco» va bene anche ai paesi arabi; Merz: Israele sta facendo il lavoro sporco per tutti noi. Trump al G7 se la prende con Macron; Vertice G7 in Canada, il punto stampa conclusivo del Presidente Meloni.

