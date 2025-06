Ilfattoquotidianoit compie 15 anni | ecco l’offerta-regalo ai lettori per abbonarsi nei giorni del nostro compleanno

orgoglio e gratitudine, riflettendo su un percorso fatto di impegno e passione. Per celebrare questo traguardo speciale, abbiamo preparato un’offerta imperdibile: un regalo ai nostri lettori per ringraziarli del loro supporto. Unisciti a noi in questa festa e scopri come puoi festeggiare con noi il quindicesimo anniversario delIlFattoQuotidiano.it!

Ci avviciniamo al 22 giugno, non una data qualsiasi per noi: è il giorno del nostro compleanno. Quindici anni fa nasceva ilfattoquotidiano.it, un progetto ambizioso, costruito con entusiasmo, determinazione e forse anche un pizzico di follia. E con un obiettivo preciso del nostro direttore Peter Gomez: creare un giornale online libero, autonomo, capace di raccontare i fatti senza filtri né pressioni dall’alto. Oggi ci guardiamo indietro con gratitudine e orgoglio, ma ogni compleanno è anche un’occasione per guardare avanti, per porsi nuove domande, rinnovare gli impegni e trovare altre sfide. Come abbonarsi a ilfattoquotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ilfattoquotidiano.it compie 15 anni: ecco l’offerta-regalo ai lettori per abbonarsi nei giorni del nostro compleanno

In questa notizia si parla di: compleanno - nostro - ilfattoquotidiano - anni

Volti della Serie A, show cooking e workout ‘silent’. "Celebriamo così il nostro terzo compleanno al Wellness" - Per il nostro terzo compleanno al wellness, Ketobar presenta un evento unico al Rimini Wellness, unendo volti celebri della Serie A, show cooking e workout ‘silent’.

È scomparsa all'età di 55 anni Anne Burrell, volto noto di Food Network. La chef è stata trovata senza vita nel suo appartamento di Brooklyn. Vai su Facebook

“Mussolini sta per compiere 89 anni, Hitler governa ancora la Germania”: esce ‘Buon…; “È morto sul cesso perché non era più nella condizione di evacuare; Il primo storico numero del Fatto Quotidiano (23 settembre 2009) 15 anni dopo in edicola: abbiamo deciso di….

Per i nostri 14 anni, il regalo te lo facciamo noi: ultimo giorno per diventare Sostenitore de ilfattoquotidiano.it a un prezzo speciale - Per questo, in occasione del nostro compleanno, abbiamo pensato di fare noi un “regalo” a chi ci segue quotidianamente ... Come scrive ilfattoquotidiano.it