Ilaria Cucchi | confermata la responsabilità della scala gerarchica

giornata di giustizia che riaccende la speranza di un Paese in cui nessuno, a qualsiasi livello, può sottrarsi alle proprie responsabilità. Ilaria Cucchi, con determinazione e fermezza, ribadisce l'importanza di aver fatto luce sulla verità, affinché il dolore non venga mai dimenticato e la giustizia prevalga su ogni forma di impunità.

Roma, 19 giu. (askanews) - "La sentenza di oggi è estremamente importante, soprattutto considerato il momento storico che stiamo attraversando. Si ha sempre la sensazione di questo senso di impunità da parte di determinate categorie di persone: oggi in quest'aula è stata confermata la sentenza di primo grado riguardo ai reati commessi dalla cosiddetta scala gerarchica successivamente all'uccisione di mio fratello, Stefano Cucchi. Oggi è una giornata molto importante e credo non solo per Ilaria Cucchi e la sua famiglia". Così ha detto la senatrice di Avs, Ilaria Cucchi, dopo la sentenza d'appello per la vicenda dei depistaggi riguardo il caso del fratello Stefano Cucchi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ilaria Cucchi: confermata la responsabilità della scala gerarchica

