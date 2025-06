Il week-end al cinema | Tutto l’amore che serve Milarepa Dragon Trainer e…

Questo weekend al cinema promette emozioni e avventure indimenticabili! Dalle nuove uscite come il coinvolgente “Milarepa” di Louis Nero, con un cast stellare tra cui Harvey Keitel, ai sentimenti intensi di “Tutto l’Amore che Serve” di Anne-Sophie Bailly, le sale sono pronte ad accogliervi. E non mancano i grandi classici e blockbuster del momento, come “Dragon Trainer” e “Lilo &...”. Preparate popcorn e buona visione!

Arriva al cinema “Milarepa”. Il film, che approda nelle sale giovedì 19 giugno, è diretto da Louis Nero e nel cast annovera Harvey Keitel, Murray Abraham, Franco Nero e Diana Dell’Erba. Altra novità sul grande schermo è costituita da “Tutto l’Amore che Serve”, diretto da Anne-Sophie Bailly, con Laure Calamy, Charles Peccia-Galletto e Julie Froger. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Elio”, “Dragon Trainer”, “Lilo & Stitch”, “28 anni dopo” e “Ballerina”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end. GIOVEDI’ 19 GIUGNO CAPITOL MULTISALA a Bergamo (non pervenuto CINEMA CONCA VERDE a Bergamo “Tre amiche” (ore 20:45); Tutto l’amore che serve” (Mon inséparable) – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21). 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Il week-end al cinema: Tutto l’amore che serve, Milarepa, Dragon Trainer e…

In questa notizia si parla di: cinema - week - tutto - amore

Il week-end al cinema: da “Final destination – Bloodlines” a “Sex” - Questo weekend il cinema si arricchisce di emozioni e brividi con l'arrivo di "Final Destination – Bloodlines", la nuova attesissima aggiunta alla saga horror, in uscita giovedì 15 maggio.

Prosegue anche in questo week end "L'AMORE CHE NON MUORE" di Gilles Lellouche. E, con la promozione CINEMA REVOLUTION, potete accedere con soli € 3,50 Vai su Facebook

Il week-end al cinema: Tutto l’amore che serve, Milarepa, Dragon Trainer e…; Grantola, al cinema Mignon ancora un weekend con “Le occasioni dell’amore”; Il week-end al cinema: dal nuovo Mel Gibson a “L’amore che ho”.

Il week-end al cinema: Tutto l’amore che serve, Milarepa, Dragon Trainer e… - Il film, che approda nelle sale giovedì 19 giugno, è diretto da Louis Nero e nel cast annovera Harvey Keitel, Murray Abraham, Franco Nero e Diana Dell’Erba. Come scrive bergamonews.it

Tutto l'Amore che Serve - Galletto e Julie Froger, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando, come e dove ve ... Scrive comingsoon.it