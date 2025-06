Il vulcano italiano si risveglia | l’eruzione improvvisa aeroporto sotto osservazione

Il maestoso Etna si risveglia ancora una volta, sconvolgendo il suo silenzio rispetto alle ultime settimane. L’attività esplosiva nel cratere di Sud-Est ha preso il sopravvento, attirando l’attenzione degli esperti e delle autorità . Con un’eruzione improvvisa e potente, il vulcano più alto d’Europa ricorda a tutti la sua forza inesplorata. La situazione è sotto stretta sorveglianza, mentre cittadini e turisti sono invitati alla massima prudenza.

L'Etna torna a farsi sentire. Una nuova fase eruttiva ha preso il via nelle ultime ore, accompagnata da una vivace attività esplosiva localizzata nel cratere di Sud-Est. A confermarlo è l' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) – Osservatorio Etneo, che tiene sotto costante osservazione il vulcano attivo più alto d'Europa. L'evento ha avuto inizio nella tarda serata di ieri, intorno alle 22, quando i sensori hanno registrato un primo aumento nell' ampiezza del tremore vulcanico. L'oscillazione iniziale ha lasciato poi spazio, durante la notte, a un'intensificazione dell'attività sismica, fino a toccare valori elevati alle 4.

Violenta #eruzione dell'Etna, crollata una parte del cratere di sud-est del vulcano. La nube eruttiva è alta chilometri. #Tg1 #Etna Vai su Facebook

