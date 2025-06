Il volto di Mediaset arriva a sorpresa in Rai | la scelta dopo 30 anni a casa Berlusconi

Il volto di Mediaset si avvicina con sorpresa a Rai, segnando un epocale cambio di rotta dopo 30 anni in casa Berlusconi. Mentre i palinsesti 2025-26 sono ancora avvolti nel mistero, le voci più calde svelano protagonisti di rilievo come Pierluigi Diaco, pronto a conquistare la prima serata su Rai2 con “BellaMà di sera”. Un nuovo capitolo che promette di rivoluzionare il panorama televisivo italiano e catturare l’attenzione del pubblico più esigente.

I palinsesti Rai per la stagione 2025-26 non sono ancora stati svelati ufficialmente, ma le indiscrezioni continuano a rincorrersi a ritmo serrato tra web e carta stampata. E tra i rumor piĂą succosi spunta un’indiscrezione firmata Massimo Galanto, che su X ha sganciato la notizia: Pierluigi Diaco si prepara a fare il salto in prima serata su Rai2 con una versione serale del suo talk BellaMĂ . L’appuntamento si chiamerĂ BellaMĂ di sera e andrĂ in onda a partire dal 14 settembre, ogni domenica dalle 21 alle 22.40, per un totale di cinque puntate. Ma attenzione, perchĂ© le sorprese non finiscono qui. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it