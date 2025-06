Il Viterbo music festival promette scintille | In città un evento internazionale

musica di qualità, emozioni autentiche e incontri culturali unici. Il Viterbo Music Festival trasformerà la città in un palcoscenico internazionale, regalando al pubblico momenti indimenticabili e un'occasione imperdibile per vivere la vibrante scena musicale globale. Preparatevi a lasciarvi coinvolgere da due serate di pura magia sonora, che renderanno Viterbo protagonista nel panorama artistico europeo. La musica sta per conquistare il cuore della città!

"La città torna a essere il palcoscenico di grandi eventi nazionali e internazionali". La sindaca Chiara Frontini presenta così il Viterbo music festival, l'evento che animerà l'arena della Fiera di Viterbo già a partire da domani, venerdì 20 giugno, e sabato 21. Due giorni all'insegna della.

Il Viterbo Music Festival non è il solito festival: è un concentrato di musica, street food, mercatini e buona energia che trasforma Viterbo in un piccolo universo a sé. Ce lo ha raccontato uno dei suoi fondatori, Francesco Schirripa. Vai su Facebook

