Il video del carabiniere che spara all' aggressore

Un video che ha fatto scalpore mostra il momento in cui il comandante Luciano Masini fronteggia Muhammad Sitta, che sarà poi colpito e ucciso dai colpi della pistola. La procura considera questa ripresa uno degli elementi chiave per supportare la richiesta di archiviazione. Ma cosa rivela davvero questa registrazione? Scopriamo insieme i dettagli di un episodio che continua a dividere opinioni e a far discutere.

Il comandante Luciano Masini fronteggia Muhammad Sitta che sarà poi ucciso dai colpi della sua pistola. Secondo la procura, il filmato è uno degli elementi principali a sostegno della richiesta di archiviazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il video del carabiniere che spara all'aggressore

