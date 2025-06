Il vicepresidente della Provincia Ferranti entra nel consiglio d’amministrazione del Gal | Realtà importante per lo sviluppo del territorio

Un passo decisivo per il futuro del territorio ternano: il vicepresidente della Provincia, Francesco Maria Ferranti, entra a far parte del consiglio di amministrazione del Gruppo di Azione Locale. Questa nomina rappresenta un’opportunità strategica per rafforzare le iniziative di sviluppo e promozione locale, aprendo nuove prospettive di crescita socio-economica. Con un impegno condiviso, si apre così una nuova fase di progresso e valorizzazione del territorio.

Il vicepresidente della Provincia di Terni Francesco Maria Ferranti è entrato ufficialmente nel consiglio di amministrazione del Gruppo di Azione Locale. Quest’ultimo è un importante organismo che si occupa di promozione del territorio ternano, favorendo lo sviluppo socio-economico dell’area. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Il vicepresidente della Provincia Ferranti entra nel consiglio d’amministrazione del Gal: “RealtĂ importante per lo sviluppo del territorio”

In questa notizia si parla di: vicepresidente - provincia - ferranti - consiglio

Terremoto politico: Francesca Gerosa non è più la vicepresidente della Provincia - Il terremoto politico a Trentino non si è fermato con le dimissioni di Francesca Gerosa, ex vicepresidente della provincia.

Il rendiconto di gestione e il progamma di mandato del Presidente saranno fra i punti all'ordine del giorno del Consiglio provinciale convocato per giovedì 19 giugno alle 15,30 in sala Secci a Palazzo Bazzani. QUI puoi leggere tutti i punti in discussione https:// Vai su Facebook

Il vicepresidente della Provincia Ferranti entra nel consiglio d’amministrazione del Gal: “Realtà importante per lo sviluppo del territorio”; Il Gal Ternano si rinnova; Forza Italia: niente resa dei conti in regionale tra Fatale e Ferranti. Bandecchi lancia le sue giubbe rosse e il PD va a congresso.

Provincia, Forza Italia scarica Ferranti: - Lo strappo tra Forza Italia e Francesco Maria Ferranti si consuma all'indomani della bocciatura, in consiglio provinciale, della proposta avanzata ... ilmessaggero.it scrive

Vicepresidente Provincia Terni, importante firmare accordo Ast - Intenderò sia in Consiglio comunale che in Consiglio provinciale presentare due atti d'indirizzo con ... Scrive ansa.it