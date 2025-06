Il vice presidente del Galatasaray | Osimhen deve decidere in fretta il tempo scade

Il futuro di Victor Osimhen è al centro dell’attenzione, con il vice presidente del Galatasaray che deve decidere in fretta: il tempo scarseggia e le decisioni cruciali sono imminenti. La seconda estate consecutiva di attese si accende di nuove possibilità, mentre i tifosi continuano a sognare un possibile ritorno. Tra offerte, desideri e strategie di mercato, la scelta di Osimhen potrebbe cambiare le sorti di questa stagione. La suspense è alle stelle: quale sarà la sua prossima mossa?

Il futuro di Victor Osimhen tiene banco per la seconda estate in casa Napoli. L’attaccante nigeriano ha già rifiutato i milioni offerti dall’Arabia Saudita rifiutandosi di andare in America per il Mondiale per Club. Ovviamente le carte potrebbero cambiare dopo le vacanze di Victor e i soldi arabi potrebbero ingolosirlo. Intanto il Napoli attente di vederlo. Tra le pretendenti c’è sempre il Galatasaray dove il calciatore ha giocato la scorsa stagione in prestito. Il vicepresidente del club, Abdullah Kavukcu, ha parlato in conferenza stampa per chiarire la situazione a proposito del nigeriano: «Osimhen deve decidere al più presto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it