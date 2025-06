Il valore della Grande Brera | Cultura leva di crescita

Il rilancio di Grande Brera si conferma una leva strategica di crescita per Milano, grazie alla sinergia tra le sue istituzioni culturali di eccellenza. L’apertura di Palazzo Citterio ha dato nuovo impulso al brand, che secondo una ricerca Makno può generare un indotto di 520 milioni di euro, con potenzialità di arrivare a 1,5 miliardi nel medio termine. Una forza collettiva capace di valorizzare il patrimonio e proiettare la città nel futuro.

L’apertura di Palazzo Citterio ha messo le "ali" al brand Grande Brera che secondo una ricerca di Makno è in grado di generare 520 milioni di indotto a Milano. Una cifra che potrebbe anche produrre, nel medio termine, un miliardo e mezzo di euro. Parliamo di istituzioni culturali riunite sotto lo stesso logo: oltre la Pinacoteca l’Accademia, l’Osservatorio Astronomico, l’Orto Botanico, l’Istituto Lombardo di Scienze e Lettere e, appunto, dallo scorso 7 dicembre, Palazzo Citterio, che ospita la collezione di opere del Novecento e contemporanee. "Lo studio di Makno certifica la mia visione iniziale di immaginare la Grande Brera - ha spiegato il direttore Angelo Crespi - non semplicemente come un ampliamento dello spazio fisico della Pinacoteca con l’apertura di Palazzo Citterio a dicembre 2024, ma anche un allargamento concettuale, un nuovo modo di comunicare con un brand innovativo l’unicitĂ e la forza di un luogo straordinario che interpreta alla perfezione il dinamismo di Milano, della Grande Milano e della Regione Lombardia". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il valore della Grande Brera: "Cultura, leva di crescita"

In questa notizia si parla di: brera - valore - cultura - leva

Ogni giorno, #BancaIfis sceglie di investire nelle persone come leva strategica per innovare, evolvere e soprattutto costruire valore. Attraverso l’Ifis Academy, l’hub di formazione inserito all’interno di Kaleidos, il Social Impact Lab della Banca, offriamo percor Vai su Facebook

Il valore della Grande Brera: Cultura, leva di crescita; A Saronno l'Accademia di Brera rianima l'ex Isotta Fraschini.

Grande Brera, indotto per Milano stimato in 520 milioni - La Pinacoteca di Brera ha presentato una ricerca Makno sul brand e sull'impatto economico sociale e culturale della Grande Brera, nuovo polo culturale che comprende Pinaco ... Segnala msn.com

Dalla Grande Brera un indotto di 520 milioni di euro per Milano generato da turisti e comitive, “e potrà salire a 1 miliardo e mezzo” - Ecco come il grande polo museale oggi arricchito dalle nuove sale di Palazzo Citterio genera benefici per l’intera città e la sua area me ... Si legge su ilgiorno.it