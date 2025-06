Il trio Sirom stasera al Mar

Stasera alle 21.30, il magico mondo dei Širom prende vita nel Chiostro della Loggetta Lombardesca del Mar di Ravenna. Originari di una terra sospesa tra le antiche montagne, foreste fitte e paesaggi carsici simili alla Slovenia, i Širom portano con sé un folk immaginifico che attraversa secoli di storia e culture. Preparatevi a un viaggio musicale unico, capace di trasportarvi tra passato e presente in un crescendo di emozioni.

Da una topografia di antiche montagne, fitte foreste e paesaggi carsici come la Slovenia, territorio sospeso fra Adriatico e Balcani e, nel corso della sua storia, inghiottito dall'Impero Romano, Bizantino e Austro-Ungarico e poi dalle travagliate vicende della Jugoslavia, approda a Ravenna il folk immaginario e immaginifico dei Širom: alle 21.30 di stasera, nel Chiostro della Loggetta Lombardesca del Mar di Ravenna, il trio cresciuto nella scena underground slovena e maturato attraverso collaborazioni internazionali propone il suo ultimo album, 'The liquified throne of simplicity'. Ana Kravanja, Iztok Koren e Samo Kutin aprono un portale su altri mondi sonori, da esplorare in libertà e senza preconcetti, reinventando strumenti risalenti a musiche di vari Paesi, alcuni costruiti dagli stessi interpreti.

