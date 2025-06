Il trasferimento al servizio di emergenza del 118 fu mobbing | il giudice dà ragione a un lavoratore

Un caso di mobbing al servizio di emergenza del 118 scuote l’ambiente lavorativo: il giudice ha dato ragione a un dipendente trasferito in modo arbitrario e penalizzante. Attraverso il suo legale, Salvatore Broccio, si denuncia una condotta che ha alterato le condizioni di lavoro, evidenziando ancora una volta l'importanza di tutelare i diritti dei lavoratori anche in settori delicati come quello sanitario. La vicenda invita a riflettere sulla lotta contro ogni forma di discriminazione sul lavoro.

Seus 118 condannata per mobbing: a farlo sapere è un lavoratore attraverso il suo legale Salvatore Broccio. Il dipendente, in particolare, sarebbe stato trasferito dalla divisione che si occupa di farmaci e sanificazione a quella di emergenza. L'assegnazione delle nuove mansioni, secondo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Il trasferimento al servizio di emergenza del 118 fu mobbing: il giudice dà ragione a un lavoratore

La mobilità interna di urgenza necessita sempre della apposizione di un termine finale.

