Il terzo mandato divide il governo Ultimatum di Ciriani | ora si decida

Roma, 19 giugno 2025 – Mentre l’attenzione politica si infiamma sulla questione del terzo mandato, il governo ha scelto di mantenere la rotta. Le elezioni regionali si svolgeranno come previsto in autunno, senza rinvii né forzature. La proposta di un moderno “ultimatum” di Ciriani si arena di fronte alla determinazione delle istituzioni e alle richieste dei cittadini. Ora si decida: il futuro delle regioni dipende da questa scelta cruciale.

Roma, 19 giugno 2025 – Le elezioni regionali si svolgeranno regolarmente in autunno. L’ipotesi di un rinvio per varare la legge che permette il terzo mandato ai governatori aveva ripreso a circolare ieri mattina, determinando irritazione nelle file dell’opposizione che minaccia sfracelli di fronte a quella che sarebbe stata una notevole forzatura. Non ci sarà: una parte delle regioni interessate, il cui semaforo verde sarebbe stato imprescindibile per aprire le urne nella primavera del 2026, ha risposto picche. Capitolo chiuso anche se, si sa, in politica non si può mai dire. Senza poter rinviare, il tempo a disposizione è davvero esiguo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net