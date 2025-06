Il Teatro Massimo s' illumina di viola per la giornata mondiale della sclerosi sistemica

Il Teatro Massimo si veste di viola nella notte tra il 29 e il 30 giugno, in occasione della sedicesima Giornata mondiale della sclerosi sistemica. Un gesto simbolico per sensibilizzare e mostrare vicinanza a chi affronta questa malattia rara, coinvolgendo tutta la comunitĂ in un messaggio di speranza e solidarietĂ . Un faro di luce che invita a riflettere e agire insieme per un futuro piĂą solidale.

Il 29 giugno si celebra la sedicesima Giornata mondiale della sclerosi sistemica (World scleroderma day). Per l'occasione, nella notte tra il 29 e il 30 giugno il Teatro Massimo si illuminerĂ di viola a simbolica vicinanza delle persone affette da questa malattia rara e dei loro familiari. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Il Teatro Massimo s'illumina di viola per la giornata mondiale della sclerosi sistemica

