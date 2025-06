Il solito Putin | Pronto a incontrare Zelensky a fine negoziati E sulla Nato dice | Non consideriamo il riarmo come una minaccia

Vladimir Putin si prepara a incontrare Zelensky dopo oltre tre anni di conflitto, lasciando intravedere una volontà di dialogo. Nel frattempo, rassicura sulla Nato, affermando che il riarmo non rappresenta una minaccia e che anche i critici più feroci non credono realmente a un attacco russo. Con queste dichiarazioni, Putin apre un nuovo capitolo nelle relazioni internazionali, ma la pace sembra ancora lontana.

« Non consideriamo il riarmo della Nato come una minaccia per la Russia ». E ancora: «Quanto a coloro che dicono che la Russia si prepara ad attaccare la Nato, non lo credono nemmeno loro ». Con queste frasi, Vladimir Putin ha aperto il confronto con le maggiori agenzie di stampa internazionali, riunite a San Pietroburgo. Dopo 1.212 giorni di guerra in Ucraina, il presidente russo ha dichiarato di essere «pronto a incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky », precisando però che ciò potrà avvenire soltanto «nella fase finale dei negoziati per porre fine» al conflitto. Putin pronto a incontrare Zelensky, ma. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il solito Putin: «Pronto a incontrare Zelensky a fine negoziati». E sulla Nato dice: «Non consideriamo il riarmo come una minaccia»

