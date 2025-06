Il sindaco di Castel Volturno | Il progetto di De Laurentiis è ambizioso e bellissimo

Il sindaco di Castel Volturno, Pasquale Marrandino, ha espresso grande entusiasmo per il progetto di De Laurentiis: un centro sportivo che arricchirà ulteriormente il nostro territorio. Con il litorale affollato e il mare splendente, questa iniziativa rappresenta la ciliegina sulla torta per la nostra comunità. È evidente che De Laurentiis nutre un affetto speciale per Castel Volturno, e tutti noi aspettiamo con ansia questa straordinaria realizzazione. La proroga era...

A Stile TV è intervenuto Pasquale Marrandino, sindaco di Castel Volturno parlando del progetto del presidente De Laurentiis per il centro sportivo del Napoli «Fortunatamente il litorale è pieno, non si trova più una casa da fittare, gli ombrelloni sono aperti ed il mare è buono. Il centro sportivo del Napoli poi sarebbe la ciliegina sulla torta che tutti ci auguriamo. Probabilmente De Laurentiis è innamorato di Castel Volturno! La proroga era inevitabile perché i tempi sono stretti. Noi abbiamo fatto le nostre proposte, le nostre idee e progettazioni, la società ha avuto anche altre offerte e starà valutando tutto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il sindaco di Castel Volturno: «Il progetto di De Laurentiis è ambizioso e bellissimo»

In questa notizia si parla di: castel - volturno - laurentiis - sindaco

Modugno: “Giornata lunga a Castel Volturno, giornata in sala video e discorso di Conte” - A Castel Volturno, la giornata è stata intensa per il Napoli, caratterizzata da una lunga sessione in sala video e un discorso motivazionale di Antonio Conte.

Il coro dei tifosi azzurri presenti a Castel Volturno per il Napoli: "Devi vincereeeeeeee" #ForzaNapoliSempre Vai su Facebook

Il sindaco di Castel Volturno: «Il progetto di De Laurentiis è ambizioso e bellissimo»; Castel Volturno, il sindaco annuncia: De Laurentiis fa sul serio! Entro l'estate novità sul centro sportivo; Nuovo centro sportivo del Napoli, il sindaco di Castel Volturno: Sarà un'opera d'arte.

Il sindaco di Castel Volturno: «Il progetto di De Laurentiis è ambizioso e bellissimo» - A Stile TV è intervenuto Pasquale Marrandino, sindaco di Castel Volturno per il progetto di De Laurentiis per il centro sportivo del Napoli ... Come scrive ilnapolista.it

Centro sportivo Napoli, il sindaco di Castel Volturno: "Quello che ha in mente De Laurentiis è bellissimo, non posso svelare il progetto ma..." - A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla Giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Pasquale Marrandino, sindaco di Castel Volturno “Fortunatamente il litorale è pieno, non si trova più ... Scrive msn.com