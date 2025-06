Il segreto di Fordow | dove si trova la fortezza nucleare iraniana e perché è così difficile da neutralizzare

Il segreto di Fordow, la misteriosa fortezza nucleare iraniana, si trova nel cuore dell'Iran, a sud di Teheran, nascosta in una ex base militare vicino a Qom. Questa raffinatezza nella sua costruzione e la sua posizione strategica rendono Fordow difficile da neutralizzare, poiché si mimetizza tra il paesaggio e si protegge con sofisticate misure di sicurezza. Ma cosa rende questa fortezza così inespugnabile? Scopriamolo insieme.

Fordow, ufficialmente chiamato Fordow Fuel Enrichment Plant, è un complesso nucleare situato a sud di Teheran, in una ex base militare vicino a Qom, una cittĂ di grande significato religioso per l’Iran. La sua costruzione è iniziata nei primi anni 2000, con lavori visibili giĂ nel 2002 tramite immagini satellitari. Tuttavia, il mondo ha saputo della sua esistenza solo nel 2009, quando le agenzie di intelligence occidentali hanno rivelato che l’Iran stava costruendo un impianto segreto. Immagini satellitari mostrano cinque tunnel che penetrano nella montagna, un grande edificio di supporto e un perimetro di sicurezza ben definito, ma ciò che accade all’interno è difficile da scoprire. 🔗 Leggi su Cultweb.it