Il Sannio che accoglie | oltre 200 nuovi posti per i rifugiati

Il Sannio si distingue ancora una volta come esempio di solidarietà e umanità, con oltre 200 nuovi posti disponibili per rifugiati e richiedenti asilo. Questo risultato testimonia un impegno concreto nella promozione di un’accoglienza aperta e solidale, rafforzando il legame tra i cittadini e le persone in cerca di protezione. Un passo importante verso un futuro più inclusivo, che dimostra come la comunità sannita sia pronta a fare la differenza.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Sannio si conferma terra di accoglienza e solidarietà. Nell’ambito del programma nazionale di ampliamento della capacità ricettiva del SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione), diversi comuni della provincia di Benevento sono stati ammessi a finanziamento per l’attivazione o il potenziamento dei servizi rivolti ai rifugiati e richiedenti asilo, in particolare provenienti dall’Ucraina. Tra i comuni capofila finanziati figurano: • Baselice: 45 posti assegnati – € 347.760,00 • Torrecuso: 95 posti assegnati – € 766.246,58 • Pesco Sannita: 10 posti assegnati – € 89. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il Sannio che accoglie: oltre 200 nuovi posti per i rifugiati

